mtinbloogjer

Мифы и правда о жизни

Доминирующая часть мозга.

Что характеризует вашу личность? Это можно найти с помощью теста из 120 вопросов, разработанного Херрманном.

Этот тест показывает, как мозг обрабатывает информацию и как он учится..

Он основан на предположении, что мозг можно разделить на четыре части, отвечающие за определенные предрасположенности.

Благодаря тесту легко определить, какая из них является доминирующей частью мозга..

Вполне возможно, что кто-то из наших читателей имел возможность сдать этот тест.

Однако стоит отметить, что он не пользуется большой популярностью в силу определенного фактора.

Что ж, с неврологической точки зрения это бесполезно.

Более того, многие ученые относят его к так называемой «поп-психологии»..

Мозг - это не сосуд для наполнения, это лампа, которую можно включить.

-Плутарх- Тема доминирования мозга и его латеральности стала крайне противоречивой.

Например, считается, что творчество отвечает за правое полушарие головного мозга.

Однако эта информация не совсем верна, потому что творчество основано на деятельности всего мозга..

Доминирующая часть мозга - можно ли определить? Означает ли это, что тест, разработанный Herrmann, бесполезен? Не обязательно.

Есть аспект, который восстанавливает его ценность.

Что ж, у каждого человека свой способ обработки информации.

Он по-разному их усваивает, по-разному обрабатывает, по-разному интерпретирует.

Просто посмотрите на студентов во время учебы или даже на себя в рабочей среде.

Некоторые из них чрезвычайно тщательны и консервативны, а другие открыты.

Некоторые из них обучаются наглядно, другие - на слух.

Все это учитывает тест Геррмана, который позволяет обнаружить, что скрыто в доминантной части мозга..

Доминирующая часть мозга - тест Германна Прежде чем мы поговорим об этом инструменте, разработанном в 1990-х годах, стоит немного рассказать о его создателе, Неде Херрманне.

Он был президентом Американской ассоциации творчества и одним из пионеров в области мысли и творческого мышления.

Как специалист по физике и музыке с ранних лет, он работал в General Electric с одной целью: повысить производительность, мотивацию и творческий потенциал сотрудников..

Для этого Херрманн проанализировал различные способы мышления и обучения, которые он мог наблюдать у разных сотрудников, что позволило ему создать карту мозга.

С тех пор он разработал теорию четырех областей мозга, которые влияют на четыре различных способа получения знаний, создания, реагирования и понимания реальности вокруг нас..

Вот как этот исследователь разделил мозг: Тип А - аналитики Нед Херрманн назвал их экспертами.

Это тип личности, для которого характерны логические рассуждения, более аналитические, но также и технические.

https://www.pinterest.com/pin/732890539356618126.

Это очень рациональные люди, которые усваивают данные на основе конкретных действий..

Аналитики часто более конкурентоспособны и индивидуалисты.

Они чрезвычайно умны, ироничны и обладают отличным чувством юмора..

Работы, подходящие для этого типа личности, связаны с математикой, физикой, инженерией или химией..

Тип B - организованный стиль Как следует из названия, люди с таким профилем личности любят порядок, а также очень точны и точны..

Они ничего не делают, не планируя наперед, любят, когда все предвидят, немного консервативны и любят держать все под контролем..

Как правило, такой тип личности характерен для директоров компаний и предприятий, генеральных директоров и бухгалтеров..

Тип C - рационалисты В эту группу входят несколько более эмоциональные личности, которые испытывают большую потребность во взаимодействии с другими людьми.

Они устанавливают связи и зависимости и чувствуют себя необходимыми на этом основании.

Они работают, отдавая и получая взамен.

Это люди, для которых характерно хорошее общение, спонтанность, часто экстраверты.

Выбирают такие профессии, как журналист, медсестра, юрист, им нравится работать в социальных отделах..

Тип D - экспериментальный стиль Четвертый профиль - целостный.

Они отличаются заметными, спонтанными и очень творческими действиями.

Это люди, которые любят экспериментировать и создавать инновации, хотя это предполагает определенный риск.

Учась на настоящем, они всегда смотрят в будущее, чтобы каждый день подниматься выше и дальше..

Любимые профессии людей, отнесенных к группе D, - архитекторы, писатели, музыканты, дизайнеры и так далее.

Подводя итоги, стоит отметить, что во многих случаях одному человеку может соответствовать, например, два типа из вышеперечисленных.

Это вполне нормально.

Оценки метода Херрманна показывают, что 60 процентов населения имеют характеристики, которые подходят более чем одной группе..

Стоит помнить, что лучше остальных нет группы.

Он только показывает ориентацию и образ действий людей в окружающей среде.

Однако это отличный способ узнать друг друга поближе ...