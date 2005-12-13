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Закрыт
18 лет назад
249 000 Калужская обл.
г.Балабаново
ул. Лермонтова 12а кв.18 Телефон 89105208260
Электронная почта [email protected]
Мороз Александр Федорович
Сведения о себе: • Год и место рождения: 10 июля 1984г.
• Национальность: Русский
• Семейное положение: Женат Мороз Марина Алексеевна
• Дети: дочь Мороз Анна Александровна
Цель: :Ищу работу
Образование: 2001 Школа №62 Красноярский край г. Красноярск
нет
• Не имею
Интересы и увлечения: Программирование создание проектов
Знание языков: Русский; Английский
Опыт работы: 2003; В/Ч 3694
Воинское звание: Прапорщик
Поиск клиентов для сайта. Оплата договорная.