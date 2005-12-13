249 000 Калужская обл.

г.Балабаново

ул. Лермонтова 12а кв.18 Телефон 89105208260

Электронная почта [email protected]

Мороз Александр Федорович

Сведения о себе: • Год и место рождения: 10 июля 1984г.

• Национальность: Русский

• Семейное положение: Женат Мороз Марина Алексеевна

• Дети: дочь Мороз Анна Александровна

Цель: :Ищу работу

Образование: 2001 Школа №62 Красноярский край г. Красноярск

нет

• Не имею

Интересы и увлечения: Программирование создание проектов

Знание языков: Русский; Английский

Опыт работы: 2003; В/Ч 3694

Воинское звание: Прапорщик