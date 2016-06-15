mustafa-araba

Галина Суворова mustafa-arabamustafa-araba
Я рада вас приветствовать!
Спрашиваете: Как я работаю?
Отвечаю: Работаю везде.
Вы можете позвонить мне или написать [на e-mail или с помощью обратной связи].
Прием заказов на электронную почту – круглосуточно.
Какие сроки? Все индивидуально и зависит от поставленных задач.
Тексты – от 3 дней.
Идеи – от 6 дней.
Какой проект?
Рада интересным проектам.
Формальный подход, стандарт и прочую канцелярщину не приемлю.
А если срочно? – двойная стоимость!
Получаю договор либо оплату – получаете работу.
Для вас:
*качественная аналитика;
*обоснованные концепции подачи материала;
*грамотное использование маркетинговых приёмов и инструментов влияния на ЦА;
*эффектные стилевые решения
От меня – профессиональные навыки, соблюдение сроков и качество текста.
От вас – четкое ТЗ и своевременная оплата, согласно договоренности.
Да, срок исполнения вашего заказа исчисляется с момента зачисления денег на кошелёк.