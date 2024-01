mustafa-araba

Watch your business take off! Посмотрите, как взлетает ваш бизнес!

Я рада вас приветствовать!

Спрашиваете: Как я работаю?

Отвечаю: Работаю везде.

Вы можете позвонить мне или написать [на e-mail или с помощью обратной связи].

Прием заказов на электронную почту – круглосуточно.

Какие сроки? Все индивидуально и зависит от поставленных задач.

Тексты – от 3 дней.

Идеи – от 6 дней.

Какой проект?

Рада интересным проектам.

Формальный подход, стандарт и прочую канцелярщину не приемлю.

А если срочно? – двойная стоимость!

Получаю договор либо оплату – получаете работу.

Для вас:

*качественная аналитика;

*обоснованные концепции подачи материала;

*грамотное использование маркетинговых приёмов и инструментов влияния на ЦА;

*эффектные стилевые решения

От меня – профессиональные навыки, соблюдение сроков и качество текста.

От вас – четкое ТЗ и своевременная оплата, согласно договоренности.

Да, срок исполнения вашего заказа исчисляется с момента зачисления денег на кошелёк.