mustafa-araba

Галина Суворова mustafa-araba

 
61 годРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Я рада вас приветствовать! 

Спрашиваете: Как я работаю? 

Отвечаю: Работаю везде. 

Вы можете позвонить мне или написать [на e-mail или с помощью обратной связи]. 

Прием заказов на электронную почту – круглосуточно. 

Какие сроки? Все индивидуально и зависит от поставленных задач. 

Тексты – от 3 дней. 

Идеи – от 6 дней. 

Какой проект? 

Рада интересным проектам. 

Формальный подход, стандарт и прочую канцелярщину не приемлю. 

А если срочно? – двойная стоимость! 

Получаю договор либо оплату – получаете работу. 

Для вас: 

*качественная аналитика; 

*обоснованные концепции подачи материала; 

*грамотное использование маркетинговых приёмов и инструментов влияния на ЦА; 

*эффектные стилевые решения 

От меня – профессиональные навыки, соблюдение сроков и качество текста. 

От вас – четкое ТЗ и своевременная оплата, согласно договоренности. 

Да, срок исполнения вашего заказа исчисляется с момента зачисления денег на кошелёк. 