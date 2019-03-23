Профессиональные качества

Предлагаю весь спектр услуг по дизайну.

Имею большой опыт работы по разработке дизайна, обрисовке,созданию и редактированию изображений.

Создам фирменный стиль предприятия, разработаю или обновлю бренд.

История и концепция бренда.

Придумаю оригинальные и уникальные персонажи, стильный логотип.

Работаю по созданию полиграфической продукции,в том числе каталогов и журналов.

Рерайт и копирайт текстов на заданную тему.