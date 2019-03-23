Профессиональные качества
Предлагаю весь спектр услуг по дизайну.
Имею большой опыт работы по разработке дизайна, обрисовке,созданию и редактированию изображений.
Создам фирменный стиль предприятия, разработаю или обновлю бренд.
История и концепция бренда.
Придумаю оригинальные и уникальные персонажи, стильный логотип.
Работаю по созданию полиграфической продукции,в том числе каталогов и журналов.
Рерайт и копирайт текстов на заданную тему.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка упаковки, визитки, буклеты105 просмотров
- Создание логотипов и товарных знаков70 просмотров