mverkhoturov

Марк Верхотуров mverkhoturov

 
51 годРоссия/Рыбинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональные качества

Предлагаю весь спектр услуг по дизайну. 

Имею большой опыт работы по разработке дизайна, обрисовке,созданию и редактированию изображений.

Создам  фирменный стиль предприятия, разработаю или обновлю бренд.

История и концепция бренда.

Придумаю оригинальные и уникальные персонажи, стильный логотип.

Работаю по созданию полиграфической продукции,в том числе каталогов и журналов.

Рерайт и копирайт текстов на заданную тему.