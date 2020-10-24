mviktorcom

Добрый день! Ищем сурдопереводчика (язык жестов для людей с нарушениями слуха) для перевода видео на 3-5 минут. Особенности перевода Сурдоперевод нужно сделать на международном языке, который ...
Видеомонтажнет заявок
Закрыт
4 года назад
Занимаюсь управлением и созданием проектов в интернет-бизнес (МЛМ, инвестиции, интернет-магазины, лендинги, презентации, переводы и прочее).
Добрый день! Ищем сурдопереводчика (язык жестов для людей с нарушениями слуха) для перевода видео на 3-5 минут. Особенности перевода Сурдоперевод нужно сделать на международном языке, который ...