mviktorcom

Виктор Мачальський mviktorcom

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Виктор Мачальський

Занимаюсь управлением и созданием проектов в интернет-бизнес (МЛМ, инвестиции, интернет-магазины, лендинги, презентации, переводы и прочее).