mvmarkovich

Frontend-разработчик
Я являюсь Frontend-разработчиком, в этой сфере около 5-лет. Верстка макетов в формате PSD, а также AI, Figma, Zeplin. Использование parallax-анимации, а также другие виды SVG и CSS анимированных объектов. Адаптивная вёрстка с помощью флексбоксов (Flex).
Также занимаюсь наполнением контента на сайте (1С-Битрикс) и доработкой готового проекта.
Есть опыт работы с Tilda
Работаю с: HTML5, CSS3, jQuery, SCSS, Jade, Gulp, Git, BEM
Преимущества работы со мной:
- Соблюдение сроков;
- Не скрываюсь, довожу дело до конца;
- Добавляю весь необходимый функционал на сайт;
- Не нагружаю Вас лишней технической информацией;
- Исполняю проекты любой сложности;
- Постоянно на связи с Вами;
Действие аккаунта приостановлено!