mvmarkovich

Frontend-разработчик

Я являюсь Frontend-разработчиком, в этой сфере около 5-лет. Верстка макетов в формате PSD, а также AI, Figma, Zeplin. Использование parallax-анимации, а также другие виды SVG и CSS анимированных объектов. Адаптивная вёрстка с помощью флексбоксов (Flex).

Также занимаюсь наполнением контента на сайте (1С-Битрикс) и доработкой готового проекта.

Есть опыт работы с Tilda

Работаю с: HTML5, CSS3, jQuery, SCSS, Jade, Gulp, Git, BEM

Преимущества работы со мной:

- Соблюдение сроков;

- Не скрываюсь, довожу дело до конца;

- Добавляю весь необходимый функционал на сайт;

- Не нагружаю Вас лишней технической информацией;

- Исполняю проекты любой сложности;

- Постоянно на связи с Вами;