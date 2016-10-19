mycleste

Виктория mycleste

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

закончила университет с красным дипломом по специальности ЭКОНОМИСТ

Опытный пользователь ПК (Windows 95/98/2000/ХР/, Word, Excel, Access, работала в программе «1С: Предприятие, Internet, электронная почта).Знание английского языков – базовые навыки общения, чтение и перевода.

Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия нестандартных решений, работоспособность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность.