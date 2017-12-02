n-batt693329

Работаю на результат

На сайте я недавно и не успела заработать рейтинг, однако имею многолетний и положительный опыт работы в данной сфере деятельности. Печатаюсь.С удовольствием пробую себя в различных жанрах и направлениях .Пишу давно, много и с удовольствием. Лирику можно посмотреть здесь http://ti-poet.ru/kabinet.php?a=344114

С удовольствием сделаю переводы текста с английского на русский (желательно не техническая тематика)

Всегда открыта к общению и стараюсь максимально удовлетворить потребности заказчика. Выбрав меня в качестве исполнителя Вы получаете гарантию качества .

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