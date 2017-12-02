n-batt693329

Наталья n-batt693329

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Работаю на результат

На сайте я недавно и не успела  заработать рейтинг, однако имею многолетний и положительный опыт работы в данной сфере деятельности. Печатаюсь.С удовольствием пробую себя в различных жанрах и направлениях .Пишу  давно, много и с удовольствием. Лирику можно посмотреть здесь http://ti-poet.ru/kabinet.php?a=344114

С удовольствием  сделаю переводы текста  с английского на  русский (желательно  не техническая тематика) 

Всегда  открыта к  общению и стараюсь максимально удовлетворить потребности заказчика. Выбрав меня в качестве исполнителя Вы получаете гарантию качества .

Основной профиль: 

  • Сценарии в стихах и прозе
  • частушки
  • тексты песен
  • поздравительные рифмы
  • детские стихи и стихи +18.
  • сказки в стихах
  • басни
  • рассказы для  детей
  • эротическая  тематика.