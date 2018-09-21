Индивидуально,вовремя ,со вкусом!

Добро пожаловать!

Меня зовут Надежда. Я графический дизайнер. Имею художественное образование.

Основные направления:

- Баннеры;

- Визитки;

- Фотокниги;

- Листовки;

- Буклеты;

- Купоны;

- Презентации;

- Каталоги;

Мои преимущества:

- Создам дизайн с учетом современных тенденций;

- Всегда готова выслушать ваши идеи и пожелания;

- Предоставляю каждый шаг создания вашего проекта, чтоб вы были спокойны;

- Всегда отсылаю скриншоты для проверки и исправления;

Если вас заинтересовала моя кандидатура, пишите, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы.

Постараюсь ответить быстро.

Оплата:

Предоплата 50%. Принимаю (Сбербанк, Яндекс-деньги, Webmony), так же weblancer.