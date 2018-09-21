Надежда Тимофеева nadejda2012nadejda2012
32 годаРоссия/Новосибирск
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Индивидуально,вовремя ,со вкусом!
Добро пожаловать!
Меня зовут Надежда. Я графический дизайнер. Имею художественное образование.
Основные направления:
- Баннеры;
- Визитки;
- Фотокниги;
- Листовки;
- Буклеты;
- Купоны;
- Презентации;
- Каталоги;
Мои преимущества:
- Создам дизайн с учетом современных тенденций;
- Всегда готова выслушать ваши идеи и пожелания;
- Предоставляю каждый шаг создания вашего проекта, чтоб вы были спокойны;
- Всегда отсылаю скриншоты для проверки и исправления;
Если вас заинтересовала моя кандидатура, пишите, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы.
Постараюсь ответить быстро.
Оплата:
Предоплата 50%. Принимаю (Сбербанк, Яндекс-деньги, Webmony), так же weblancer.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Листовка А5176 просмотров
- Листовка А5170 просмотров
- А4 и флаер189 просмотров
- Флаер186 просмотров
- Флаер139 просмотров
- Листовка152 просмотра
- Баннеры для сайтов124 просмотра
- Баннеры для сайтов122 просмотра
- Обложка для электронной книги129 просмотров
- Афиша162 просмотра
- Баннеры для сайтов145 просмотров
- Визитка122 просмотра