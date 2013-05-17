Мои тексты работают - Вы отдыхаете!

РЕЗЮМЕ.

Я, ЛЁВКИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА, 1987 года рождения.

Мой электронный адрес – [email protected]

Домашний телефон в городе Бендеры +37355260077

Контактный мобильный телефон +37377837549

Филолог, опыт работы копирайтером более пяти лет.

Вхожу в ТОП 10 лучших авторов биржи етхт https://www.etxt.ru/about ,

копирайтер первого разряда на https://www.free-lance.ru/, более подробно https://www.free-lance.ru/users/nade4ka .

Мой сайт, где отображены участия в многочисленных конкурсах http://креативный-копирайтинг.рф/.

http://don-kupidon.com мой сайт о рукоделии

http://king-text.ru

Я: http://www.etxt.ru/nadin-1233.html

Да, я умею говорить стихами!

Да, я умею рисовать картины!

Дружить умею я с друзьями,

Умею ехать за рулем машины!

Умею тексты написать, что надо,

И логотип умею я создать,

Умею стряпать, шить, вязать...

Умею много я, друзья,

И SEO, и дизайн, и прочая фигн...:)

Но не умею быть нечестной,пресной,грубой, глупой.

Я не умею предавать и обижать,

Я не умею слово не держать!

Работать с Вами я готова –

Да, Надя Лёвкина – собственной персоной:)