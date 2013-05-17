РЕЗЮМЕ.
Я, ЛЁВКИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА, 1987 года рождения.
Мой электронный адрес – [email protected]
Домашний телефон в городе Бендеры +37355260077
Контактный мобильный телефон +37377837549
Филолог, опыт работы копирайтером более пяти лет.
Вхожу в ТОП 10 лучших авторов биржи етхт https://www.etxt.ru/about ,
копирайтер первого разряда на https://www.free-lance.ru/, более подробно https://www.free-lance.ru/users/nade4ka .
Мой сайт, где отображены участия в многочисленных конкурсах http://креативный-копирайтинг.рф/.
http://don-kupidon.com мой сайт о рукоделии
Я: http://www.etxt.ru/nadin-1233.html
Да, я умею говорить стихами!
Да, я умею рисовать картины!
Дружить умею я с друзьями,
Умею ехать за рулем машины!
Умею тексты написать, что надо,
И логотип умею я создать,
Умею стряпать, шить, вязать...
Умею много я, друзья,
И SEO, и дизайн, и прочая фигн...:)
Но не умею быть нечестной,пресной,грубой, глупой.
Я не умею предавать и обижать,
Я не умею слово не держать!
Работать с Вами я готова –
Да, Надя Лёвкина – собственной персоной:)