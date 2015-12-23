nadin566

Надежда nadin566

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Эффективная настройка контекстной рекламы в Яндексе, Google. Работаю на результат.

Со мной можно связаться: 

- здесь 

- в VK http://vk.com/hebocsarova

- на FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100002335244325 

- на электронный адрес [email protected]

- по телефону 8(931)577-63-11 

- скайп nadin566 

сайт Лид-агентства  elance.pro

Мой девиз: Хорошая работа - довольный клиент !

Отзывы заказчиков
Pike777
Олег 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
9 баллов
8 лет назад
Продвижение интернет магазина кожгалантереи, багажа, аксессуаров
Отзыв недоступен.
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