Эффективная настройка контекстной рекламы в Яндексе, Google. Работаю на результат.
Со мной можно связаться:
- здесь
- в VK http://vk.com/hebocsarova
- на FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100002335244325
- на электронный адрес [email protected]
- по телефону 8(931)577-63-11
- скайп nadin566
сайт Лид-агентства elance.pro
Мой девиз: Хорошая работа - довольный клиент !
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$29
9 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!