Эффективная настройка контекстной рекламы в Яндексе, Google. Работаю на результат.

Со мной можно связаться:

- здесь

- в VK http://vk.com/hebocsarova

- на FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100002335244325

- на электронный адрес [email protected]

- по телефону 8(931)577-63-11

- скайп nadin566

сайт Лид-агентства elance.pro

Мой девиз: Хорошая работа - довольный клиент !