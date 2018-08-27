nadya_nikolaeva

Основное направление дизайн одностраничных сайтов( Langing page)

Сделаю для Вас качественный и уникальный дизайн лендинга (продающей страницы).

Все будет сделано с учетом ваших пожеланий в цветовой гамме и общем стиле исполнения.

Что получите в конце работы?По завершению моей работы вы получите: макет сайта в PSD, полный набор иконок, шрифтов, картинок, которые были использованы для работы.

Для выполнения качественной работы у меня есть все необходимое: время, знания,навыки и самое главное кофе... очень много кофе.Макет сайта будет сделан точно в срок.Работаю без шаблонов.

- Заполните бриф: https://goo.gl/OiyNdF или предоставьте свое ТЗ (Техническое задание)