nagievayana

SMM

Опыт работы SMM: 1 год 6 месяцев.

Окончила следующие курсы по данной специальности:

FEEDBACK "Instagram на миллион";

READY TO BE "Легкий копирайтинг";

WOWTARGET "Секреты таргетинга".

Чем я могу Вам помочь?

Полное ведение профилей в социальных сетях:Определение ЦА;Создание Воронки:-Логотип-Имя профиля-Шапка профиля-Описание-Построение контент-плана-Формирование гармоничной ленты-Highlights;Таргетированная реклама;

Организация и администрирование вебинаров;Работа с фото- и видеоматериалами (поиск/создание, обработка, монтирование);Работа с блогерами и лидерами мнений;Коммуникация в соц.сетях с потенциальными клиентами.

Хотите крутой профиль? Вам ко мне! :)

Буду рада нашему сотрудничеству! Спасибо.Яна Нагиева