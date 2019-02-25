nagievayana

SMM
Опыт работы SMM: 1 год 6 месяцев.
Окончила следующие курсы по данной специальности:
FEEDBACK "Instagram на миллион";
READY TO BE "Легкий копирайтинг";
WOWTARGET "Секреты таргетинга".
Чем я могу Вам помочь?
Полное ведение профилей в социальных сетях:Определение ЦА;Создание Воронки:-Логотип-Имя профиля-Шапка профиля-Описание-Построение контент-плана-Формирование гармоничной ленты-Highlights;Таргетированная реклама;
Организация и администрирование вебинаров;Работа с фото- и видеоматериалами (поиск/создание, обработка, монтирование);Работа с блогерами и лидерами мнений;Коммуникация в соц.сетях с потенциальными клиентами.
Хотите крутой профиль? Вам ко мне! :)
Буду рада нашему сотрудничеству! Спасибо.Яна Нагиева