Нагнибеда Марина Максимовна

г. Киев

Телефон: 432-09-68

Мобильный тел.: +38 068 3531566

Сведения о себе

Дата рождения: 20.01.1983г.

Семейное положение: замужем

Цель:

должность главного дизайнера, арт-директора.

Образование высшее

Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры

факультет графического дизайна

Опыт работы

2001г. – ООО «Марко-Пак». Дизайнер, дизайнер-верстальщик.

Основные обязанности:

разработка макетов для полиграфии, верстка.

2002-2004г. Рекламное агентство «Наша марка».

Дизайнер. Вся полиграфия. Повысила потенциал фирмы на рынке полиграфических услуг.

2004г. Телерадиокомпания «Киев».

Дизайнер.

2004-2005г. Сеть супермаркетов «Еко маркет».

Ведущий дизайнер. Разработка дизайн-макетов для всей украинской сети «ЕКО-МАРКЕТ».

2006-2007г. дизайн-бюро «Бланк-Пресс». Дизайнер.

Вся полиграфия ( флаера, плакаты, листовки, календари, бренд-бук, логотипы, иллюстрации).

Творческая деятельность

2002г. – участвовала в конкурсе «Українська зірка упаковки».

Получила диплом

2002г. - участвовала в конкурсе, проводимом Компанией «Кока-Кола Бевериджиз Украина» на лучший художественный трехмерный проект, посвященный 10-й годовщине деятельности Компании в Украине.

Поощрительная премия. Диплом

2003г. – принимала участие в выставке плаката «15 лет графического дизайна в Украине». Галерея «Лавра».

2003г. – Киевский городской конкурс «Социальный плакат – Киеву, киевлянам». Получила диплом

2004г. – конкурс на лучший проект, посвященный 190-летию со дня рождения Т.Г.Шевченка. Поощрительная премия. Диплом

2007г. - принимала участие в выставке плаката «20 лет графического дизайна в Украине». Музей Национальной Академии Изобразительного Искусства и Архитектуры

Языки

Украинский, русский: Свободно владею

Английский: Базовый уровень

Компьютер

Пользователь Windows

Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Corel Draw, Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Painter, Flash.

Личные качества

Креативность, творческий подход к работе, точность, исполнительность, работоспособность, настойчивость, достижение результата.