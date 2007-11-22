Нагнибеда Марина Максимовна
г. Киев
Телефон: 432-09-68
Мобильный тел.: +38 068 3531566
Сведения о себе
Дата рождения: 20.01.1983г.
Семейное положение: замужем
Цель:
должность главного дизайнера, арт-директора.
Образование высшее
Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры
факультет графического дизайна
Опыт работы
2001г. – ООО «Марко-Пак». Дизайнер, дизайнер-верстальщик.
Основные обязанности:
разработка макетов для полиграфии, верстка.
2002-2004г. Рекламное агентство «Наша марка».
Дизайнер. Вся полиграфия. Повысила потенциал фирмы на рынке полиграфических услуг.
2004г. Телерадиокомпания «Киев».
Дизайнер.
2004-2005г. Сеть супермаркетов «Еко маркет».
Ведущий дизайнер. Разработка дизайн-макетов для всей украинской сети «ЕКО-МАРКЕТ».
2006-2007г. дизайн-бюро «Бланк-Пресс». Дизайнер.
Вся полиграфия ( флаера, плакаты, листовки, календари, бренд-бук, логотипы, иллюстрации).
Творческая деятельность
2002г. – участвовала в конкурсе «Українська зірка упаковки».
Получила диплом
2002г. - участвовала в конкурсе, проводимом Компанией «Кока-Кола Бевериджиз Украина» на лучший художественный трехмерный проект, посвященный 10-й годовщине деятельности Компании в Украине.
Поощрительная премия. Диплом
2003г. – принимала участие в выставке плаката «15 лет графического дизайна в Украине». Галерея «Лавра».
2003г. – Киевский городской конкурс «Социальный плакат – Киеву, киевлянам». Получила диплом
2004г. – конкурс на лучший проект, посвященный 190-летию со дня рождения Т.Г.Шевченка. Поощрительная премия. Диплом
2007г. - принимала участие в выставке плаката «20 лет графического дизайна в Украине». Музей Национальной Академии Изобразительного Искусства и Архитектуры
Языки
Украинский, русский: Свободно владею
Английский: Базовый уровень
Компьютер
Пользователь Windows
Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Corel Draw, Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Painter, Flash.
Личные качества
Креативность, творческий подход к работе, точность, исполнительность, работоспособность, настойчивость, достижение результата.
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