Нина Нифанова naina14071973naina14071973
50 летРоссия/Усть-Илимск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Гарантирую выполнение заказа быстро и качественно
Моя основная должность - заместитель главного редактора в газете. Помимо того, что я являюсь журналистом, веду кадровое делопроизводство. В мои обязанности входит сбор информации, организация встреч, посещение пресс-конференций, круглых столов, брифингов и т.д., написание статей, составление договоров, отчетности, ведение кадрового делопроизводства и делопроизводства в целом по предприятию, подбор персонала, обучение персонала, сопровождение сайта газеты: его заполнение, изменение и т.д.
Хорошо владею ПК. Свободно работаю в программах - Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, InDesign, PageMaker, кадровыми программами.
В свободное время хочу подработать в качестве фрилансера.
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Подбор персонала (HR)
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$1/час
от $140от 30 дней
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