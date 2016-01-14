Гарантирую выполнение заказа быстро и качественно

Моя основная должность - заместитель главного редактора в газете. Помимо того, что я являюсь журналистом, веду кадровое делопроизводство. В мои обязанности входит сбор информации, организация встреч, посещение пресс-конференций, круглых столов, брифингов и т.д., написание статей, составление договоров, отчетности, ведение кадрового делопроизводства и делопроизводства в целом по предприятию, подбор персонала, обучение персонала, сопровождение сайта газеты: его заполнение, изменение и т.д.

Хорошо владею ПК. Свободно работаю в программах - Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, InDesign, PageMaker, кадровыми программами.

В свободное время хочу подработать в качестве фрилансера.