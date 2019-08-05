Ключевые особенности, на которых я специализируюсь:
- Умею задавать правильные вопросы заказчику, чтобы точно определить особенности проекта. В итоге результат будет готов в срок без многократных переделок.
- Обладая необходимыми знаниями по разработке интерфейсов, я могу предложить разные варианты реализации будущего функционала и учесть большинство сценариев поведения пользователя.
- Благодаря моему техническому образованию и опыту работы, я знаю как сделать так, чтобы мой дизайн было удобно реализовывать верстальщику/программисту.
- Обладаю полезными чертами - перфекционизмом (в разумных пределах), вниманием к деталям и ответственностью.
Примеры работ дизайна интерфейсов: https://www.behance.net/nanalli
А также я занимаюсь 3D моделированием: https://www.artstation.com/nanalli