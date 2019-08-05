UI&UX дизайнер / Web дизайнер / Дизайнер интерфейсов

Ключевые особенности, на которых я специализируюсь:

- Умею задавать правильные вопросы заказчику, чтобы точно определить особенности проекта. В итоге результат будет готов в срок без многократных переделок.

- Обладая необходимыми знаниями по разработке интерфейсов, я могу предложить разные варианты реализации будущего функционала и учесть большинство сценариев поведения пользователя.

- Благодаря моему техническому образованию и опыту работы, я знаю как сделать так, чтобы мой дизайн было удобно реализовывать верстальщику/программисту.

- Обладаю полезными чертами - перфекционизмом (в разумных пределах), вниманием к деталям и ответственностью.

Примеры работ дизайна интерфейсов: https://www.behance.net/nanalli

А также я занимаюсь 3D моделированием: https://www.artstation.com/nanalli