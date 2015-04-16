nanube

Наталия Попкович nanube

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

 Образование:  Высшее  архитектурное   (ПГАСиА,  Архитектурный факультет,   специальность – градостроительство). 

Опыт работы архитектором: 

около 7 лет ; 5 лет в архитектурном бюро ООО НПП «Студия-7 ЛТД»;

 около 1 года - удаленная работа архитектором; 

2014 г. - архитектор 1-й категории в Государственном научно-исследовательском проектно- изыскательском институте «НИИпроектреконструкция». Дизайнер интерьеров.  

Опыт работы дизайнером:

дизайнер-контсруктор на мебельной фабрике «Маэстро» и в мебельном салонеЧП «Хамелеон» больше 1 года; 

дизайнер витражей в студии «Modo».

дизайнер -интерьеров в "InteriorDesign"

  Настоящее место работы

на должности архитектор 1- й категории в Государственном научно-исследовательском проектно- изыскательском институте "НИИпроектреконструкция". (Днепропетровский филиал)

  Работа в программах: AutoCAD,  ArchiCAD,  CorelDRAW, Photoshop, 3D MAX(+ Vray), PRo100,Cutting. 

 Вид деятельности:

Создание креативных интерьеров с использованием преимущественно натуральных отделочных материалов с использованием новых тенденций в сфере дизайна. Усовершенствование жилищных условий заказчика. Подбор материалов. Авторский надзор. 

 Разработка архитектурно-строительных чертежей на стадии  рабочего и эскизного проектирования. 3D-Моделирование. Визуализация.  Графический дизайн.

Разработка мебельного дизайна.

     