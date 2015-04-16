Образование: Высшее архитектурное (ПГАСиА, Архитектурный факультет, специальность – градостроительство).
Опыт работы архитектором:
около 7 лет ; 5 лет в архитектурном бюро ООО НПП «Студия-7 ЛТД»;
около 1 года - удаленная работа архитектором;
2014 г. - архитектор 1-й категории в Государственном научно-исследовательском проектно- изыскательском институте «НИИпроектреконструкция». Дизайнер интерьеров.
Опыт работы дизайнером:
дизайнер-контсруктор на мебельной фабрике «Маэстро» и в мебельном салонеЧП «Хамелеон» больше 1 года;
дизайнер витражей в студии «Modo».
дизайнер -интерьеров в "InteriorDesign"
Настоящее место работы:
на должности архитектор 1- й категории в Государственном научно-исследовательском проектно- изыскательском институте "НИИпроектреконструкция". (Днепропетровский филиал)
Работа в программах: AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop, 3D MAX(+ Vray), PRo100,Cutting.
Вид деятельности:
Создание креативных интерьеров с использованием преимущественно натуральных отделочных материалов с использованием новых тенденций в сфере дизайна. Усовершенствование жилищных условий заказчика. Подбор материалов. Авторский надзор.
Разработка архитектурно-строительных чертежей на стадии рабочего и эскизного проектирования. 3D-Моделирование. Визуализация. Графический дизайн.
Разработка мебельного дизайна.