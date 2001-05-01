Крупкин Олег Львович
с 05/2001 работаю в компании "Чайная Ложка", (Сеть чайных в
Санкт-Петербурге) штатным дизайнером.
Создание и подержка двух сайтов http://www.teaspoon.ru и внутреннего
интранета. Создание Stand-up-ов, и других графических матерьялов
компании используемых в чайных. Дизайн - подержка корпоративных
мероприятий компании.
Дизайн-поддержка Проекта компании "Бутик"
Образование незаконченное высшее
Навыки
Английский язык - хорошо,
Владею: HTML, PHP, MySQL, Flash
Photoshop, Illustrator, 3DMax