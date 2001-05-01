Крупкин Олег Львович

с 05/2001 работаю в компании "Чайная Ложка", (Сеть чайных в

Санкт-Петербурге) штатным дизайнером.

Создание и подержка двух сайтов http://www.teaspoon.ru и внутреннего

интранета. Создание Stand-up-ов, и других графических матерьялов

компании используемых в чайных. Дизайн - подержка корпоративных

мероприятий компании.

Дизайн-поддержка Проекта компании "Бутик"

Образование незаконченное высшее

Навыки

Английский язык - хорошо,

Владею: HTML, PHP, MySQL, Flash

Photoshop, Illustrator, 3DMax