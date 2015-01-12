nastasiya0508

Дипломированный специалист. Опыт в сфере переводов более 7 лет.
Огромный опыт по переводу диссертаций, медицинских текстов, технических инструкций, статей, книг.
Также занимаюсь адаптацией, литературной обработкой и вычиткой (корректировкой) текстов.
Безупречный русский язык, умение грамотно и красиво выражать мысли.
Средняя скорость: 8 страниц в день.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
- литературные переводы любой стилистики и степени сложности;
- литературная обработка, редактирование, вычитка текстов;
- адаптация текстов (в т.ч. учебная литература);
- рерайт по иноязычным источникам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- поиск и обработка информации
- расшифровка и перевод в текстовый формат аудио/видео файлов
Работаю 7 дней в неделю, 10:00 — 18:00 GMT. Выходные: праздничные дни.
Тариф: 150 рублей за 1800 знаков с пробелами исходного текста.
Работаю по 100% предоплате. При больших объёмах работы — поэтапная оплата.
Методы оплаты: Сбербанк, Visa/MasterCard Webmoney, PayPal, ЯД, QIWI.