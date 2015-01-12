nastasiya0508

День добрый! Меня зовут Анастасия. Занимаюсь переводом текстов с английского языка на русский и наоборот. Более 7 лет переводческой деятельности.

Дипломированный специалист. Опыт в сфере переводов более 7 лет.

Огромный опыт по переводу диссертаций, медицинских текстов, технических инструкций, статей, книг.

Также занимаюсь адаптацией, литературной обработкой и вычиткой (корректировкой) текстов.

Безупречный русский язык, умение грамотно и красиво выражать мысли.

Средняя скорость: 8 страниц в день.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

- литературные переводы любой стилистики и степени сложности;

- литературная обработка, редактирование, вычитка текстов;

- адаптация текстов (в т.ч. учебная литература);

- рерайт по иноязычным источникам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- поиск и обработка информации

- расшифровка и перевод в текстовый формат аудио/видео файлов

Работаю 7 дней в неделю, 10:00 — 18:00 GMT. Выходные: праздничные дни.

Тариф: 150 рублей за 1800 знаков с пробелами исходного текста.

Работаю по 100% предоплате. При больших объёмах работы — поэтапная оплата.

Методы оплаты: Сбербанк, Visa/MasterCard Webmoney, PayPal, ЯД, QIWI.