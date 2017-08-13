Анастасия Синявская nastya1505nastya1505
24 годаБеларусь/Бобруйск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Deutsch. Русский профессиональный.
Письменные переводы деловых, юридических, технических, научных документов.
Деловая переписка на иностранном языке.
Немецкий язык – письменный и разговорный – B2 уровень, достаточное знание специфики переводов, есть опыт общения с носителями языка.
Объем письменного перевода до 10 печатных листов в день.
Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.
Высокое знание русского языка, орфография и пунктуация любой сложности.
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Портфолио
- Малыш и мама125 просмотров