Deutsch. Русский профессиональный.

Письменные переводы деловых, юридических, технических, научных документов.

Деловая переписка на иностранном языке.

Немецкий язык – письменный и разговорный – B2 уровень, достаточное знание специфики переводов, есть опыт общения с носителями языка.

Объем письменного перевода до 10 печатных листов в день.

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.

Высокое знание русского языка, орфография и пунктуация любой сложности.