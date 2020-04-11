Художник-универсал! Владею всеми материалами и стилями! Быстро и качественно!

За моими плечами более 12 лет обучения изобразительному искусству, высшее образование,большое количество побед в мировых конкурсах и выполнение картин и заказов во все уголки мира(Польше, Швейцария, Германия, Украина).

Более 5 лет занимаюсь преподавательской деятельностью онлайн- и оффлайн- вариантами. Более 2-х лет занимаюсь развитием взрослых и детей в своей собственной студии.

В идеале владею от академической живописи и рисунка до любого стиля абстракции. Выполняю любые задания под заказ в ближайшие сроки по вашим требованиям.