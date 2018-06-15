nasyasmile

Образование

Высшее образование (Бакалавр)

2017

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Филологический, Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика

Опыт работы

PROMT

Санкт-Петербург, www.promt.ru

Сентябрь 2017 - настоящее время

Лингвист

- Лексикографическая работа с тематическими машинными словарями

- Ведение базы данных тематических словарей

- Анализ текстовых корпусов

- Разработка и поддержка лингвистических алгоритмов для анализа и перевода текстов

Знание языков

Русский — native

Английский — advanced

Немецкий — intermediate