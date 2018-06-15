nasyasmile

Образование
Высшее образование (Бакалавр)
2017
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Филологический, Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика
Опыт работы
Санкт-Петербург, www.promt.ru
Сентябрь 2017 - настоящее время
Лингвист
- Лексикографическая работа с тематическими машинными словарями
- Ведение базы данных тематических словарей
- Анализ текстовых корпусов
- Разработка и поддержка лингвистических алгоритмов для анализа и перевода текстов
Знание языков
Русский — native
Английский — advanced
Немецкий — intermediate
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