Дизайнер интерьера, Визуализатор 3D

Меня зовут Ната Куц и я практикующий дизайнер интерьеров.В 2013 году закончила институт архитектуры и дизайна Национального авиационного университета.

Работала в нескольких дизайн-студиях, а с 2017 года нахожусь в "свободном плавании".

Занимаюсь разработкой дизайна жилых и общественных помещений.

Считаю, что интерьер должен быть одновременно функциональным и эстетическим, а главная задача дизайнера - гармонично воплотить пожелания клиента с учетом всех тонкостей современного проектирования.