Дизайнер интерьера, Визуализатор 3D
Меня зовут Ната Куц и я практикующий дизайнер интерьеров.В 2013 году закончила институт архитектуры и дизайна Национального авиационного университета.
Работала в нескольких дизайн-студиях, а с 2017 года нахожусь в "свободном плавании".
Занимаюсь разработкой дизайна жилых и общественных помещений.
Считаю, что интерьер должен быть одновременно функциональным и эстетическим, а главная задача дизайнера - гармонично воплотить пожелания клиента с учетом всех тонкостей современного проектирования.
Интерьеры и Экстерьеры
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