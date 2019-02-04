Здравствуйте!!!
Меня зовут Наталья, у меня высшее экономическое образование. Более 10 лет посвятила банковской деятельности. В настоящее время много свободного времени.
✅ Люблю и умею работать с текстом, обладаю высокой скоростью печати и врожденной грамотностью.
✅ Умею создавать продаваемые объявления и выставлять их на популярные сайты и доски объявлений.
✅ Есть аккаунты на всех популярных сайтах объявлений и много активных досок объявлений.
✅ Имею хороший вкус и фантазию, поэтому пишу отличные отзывы на любые товары и услуги.
Если за что-либо берусь, то в любом случае довожу до качественного результата.
Мои контакты: 89384331889 (whatsapp, telegram).
Электронная почта: [email protected]
Всем Спасибо и Удачи!)))
Действие аккаунта приостановлено!