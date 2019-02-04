Здравствуйте!!!

Меня зовут Наталья, у меня высшее экономическое образование. Более 10 лет посвятила банковской деятельности. В настоящее время много свободного времени.

✅ Люблю и умею работать с текстом, обладаю высокой скоростью печати и врожденной грамотностью.

✅ Умею создавать продаваемые объявления и выставлять их на популярные сайты и доски объявлений.

✅ Есть аккаунты на всех популярных сайтах объявлений и много активных досок объявлений.

✅ Имею хороший вкус и фантазию, поэтому пишу отличные отзывы на любые товары и услуги.

Если за что-либо берусь, то в любом случае довожу до качественного результата.

Мои контакты: 89384331889 (whatsapp, telegram).

Электронная почта: [email protected]

Всем Спасибо и Удачи!)))