nataaa1987

РЕЗЮМЕ
Федорец Наталья Ивановна
Город: Днепропетровск
Дата рождения: 17.06.1987
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
Цель: получение должности рерайтера.
Опыт работы:
Сентябрь 2011 г. - май 2012 г.
Редактор рубрики происшествия и криминал, рерайтер. Сайт: netnews.ua
- Занималась поиском материалов для рерайтеров
- Исправляла опечатки или ошибки в тексте
- Сотрудничала с журналистами из других городов
- Выполняла рерайтинг новостей
- Вела отчетную документацию
Ноябрь 2009 г. – сентябрь 2011 г.
Оператор телефонного взыскания. Банк «Хоум Кредит»
- Обзванивала должников банка
- Сообщала о задолженности, договаривалась об оплате
- Консультировала клиентов по поводу возникшего долга и начисления штрафов
- Уточняла контактные данные и вносила информацию в компьютер
Образование:
2002 – 2006 гг. Педагогическое училище ДНУ. Специальность «Музыкальный руководитель, учитель музыки в школе».
2006 – 2009 гг. Криворожский государственный педагогический университет. Специальность «Учитель музыки, этики и эстетики».
Дополнительные навыки:
ПК – опытный пользователь, есть опыт в создании сайтов и раскрутки групп ВКонтакте. Хорошо владею украинским языком, английский язык - на уровне школьной программы.
Деловые качества: Ответственность, быстрая обучаемость, целеустремленность.