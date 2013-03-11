nataaa1987

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Федорец Наталья Ивановна

Город: Днепропетровск

Дата рождения: 17.06.1987

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

Цель: получение должности рерайтера.

Опыт работы:

Сентябрь 2011 г. - май 2012 г.

Редактор рубрики происшествия и криминал, рерайтер. Сайт: netnews.ua

- Занималась поиском материалов для рерайтеров

- Исправляла опечатки или ошибки в тексте

- Сотрудничала с журналистами из других городов

- Выполняла рерайтинг новостей

- Вела отчетную документацию

Ноябрь 2009 г. – сентябрь 2011 г.

Оператор телефонного взыскания. Банк «Хоум Кредит»

- Обзванивала должников банка

- Сообщала о задолженности, договаривалась об оплате

- Консультировала клиентов по поводу возникшего долга и начисления штрафов

- Уточняла контактные данные и вносила информацию в компьютер

Образование:

2002 – 2006 гг. Педагогическое училище ДНУ. Специальность «Музыкальный руководитель, учитель музыки в школе».

2006 – 2009 гг. Криворожский государственный педагогический университет. Специальность «Учитель музыки, этики и эстетики».

Дополнительные навыки:

ПК – опытный пользователь, есть опыт в создании сайтов и раскрутки групп ВКонтакте. Хорошо владею украинским языком, английский язык - на уровне школьной программы.

Деловые качества: Ответственность, быстрая обучаемость, целеустремленность.