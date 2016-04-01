Дизайнер интерьеров и художник.

Я Наталья Качарава, дизайнер интерьеров из Тбилиси. В Тбилиси я работаю дизайнером интерьеров ( проектирование, работа с клиентом и исполнителями пректов, подборка материалов, дизайн в 3dsMax е + визуализация) 9 лет, взависимости от оплаты работы. Также беру заказы картин для интерьеров . если подходит вам квалификация и сотруднечество по online, буду рада поработать.

С уважением Наталья.