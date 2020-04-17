natalia_frolova

Я - начинающий копирайтер, но мои приоритеты в выполнении заказов уже сформированы личным опытом и характером:

У - универсальность (создание качественных текстов на разнообразные темы с доступным стилем изложения) Т - тяга и непреодолимое желание писать только уникальные тексты П - пунктуальность (дедлайн - святое дело)

По образованию культуролог. Более 10 лет пишу тексты на тематику мировой художественной культуры. Обладаю достаточно широким кругозором и нестандартным творческим мышлением, желанием интересно и просто рассказывать о сложном. Был опыт работы на выборах (написание информационных статей, интервью, анализ проведенных соц/опросов населения).

Готова предложить:

выполнение тестового задания до 2 000 зн. бесплатно (за положительный отзыв);

15% скидку при выполнении комплексных задач (написание двух и более текстов);

подбор уникальных фото к текстам и оформление тегами;

доработку текста в кратчайших срок с учетом всех ваших пожеланий