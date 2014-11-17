nataliakotkova

маркетолог (копирайт, рерайт, контент)
Наталья Коткова
маркетолог
Мои плюсы:
коммуникабельность, ответственность, усидчивость, выдержка, креативность, умение работать с большими объемами информации, быстрая обучаемость новым навыкам.
Мои навыки:
организация выставок,конференций, семинаров, мастер-классов и любых event-мероприятий
разработка идеи маркетинговых мероприятий
составление бюджета маркетинговых мероприятий
исследования рынков (мониторинг и систематизация информации)
маркетинговые коммуникации
работа с клиентскими базами данных
работа с клиентами
копирайт, рерайт, контентное наполнение
Действие аккаунта приостановлено!