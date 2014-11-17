nataliakotkova

Коткова nataliakotkova

 
86 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
маркетолог (копирайт, рерайт, контент)

Наталья Коткова

маркетолог

Мои плюсы: 

коммуникабельность, ответственность, усидчивость, выдержка, креативность, умение работать с большими объемами информации, быстрая обучаемость новым навыкам. 

Мои навыки: 

организация выставок,конференций, семинаров, мастер-классов и любых event-мероприятий 

разработка идеи маркетинговых мероприятий 

составление бюджета маркетинговых мероприятий 

исследования рынков (мониторинг и систематизация информации) 

маркетинговые коммуникации 

работа с клиентскими базами данных 

работа с клиентами 

копирайт, рерайт, контентное наполнение