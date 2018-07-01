Наталья Голтвянская nataligolt1nataligolt1
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Портфолио
- Интернет магазин по продаже сумок122 просмотра
- Дизайн сайта-визитки для ООО Импульс126 просмотров
- Relax center123 просмотра
- Оформление обложки ВК189 просмотров
- Баннер для интернет магазина часов150 просмотров
- Landing page- Настройка интеграции129 просмотров
- Баннер для интернет-магазина125 просмотров
- Лендинг "Услуги сантехника"297 просмотров
- Стоматология Лендинг161 просмотр