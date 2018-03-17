natalja_oliva

Специалист по рекламе в Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Наталья Голотвина. Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас ответа.