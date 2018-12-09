natalka5577

Наталья Войновская natalka5577

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ищу удаленную работу

Опыт удаленной работы:

  • Написание статей (рерайт и копирайт) на бирже etxt.ru
  • Прозвон по клиентской базе в Скайп и специальной программе.
Личные качества:

коммуникабельная, ответственная,обязательная, быстро обучаема, пунктуальна, исполнительна 

Компьютерные навыки

  • уверенный пользователь ПК (MS Office,Internet, Qutlook Express, 1С-бухгалтерия (первичная документация));
  • высокая скорость набора;
  • опыт работы с оргтехникой

Образование: высшее

ДонбасскаяГосударственная Академия Строительства и Архитектуры 

 (Макеевка, Украина)

Год окончания 1997

инженер-строительпо специальности водоснабжение, канализация, рациональное использование и

охрана водных ресурсов (диплом с отличием), Экологический ф-т

 Курсы, тренинги, сертификаты

Межрегиональнаяакадемия Бизнеса и права им. Кручининой  (Донецк)

Год окончания 2002

курсы по специальности бухгалтерский учет 

 Владение языками  Английский- базовый

Опыт работы

Товаровед-ревизор

Сетьмагазинов "Baby boom" 

Обязанности:

•     проведение ревизий в магазинах сети;

•     анализ остатков по магазинам;

•     корректировка остатков путем выпискинакладных-переброса;

•     составление отчетов о проделанных ревизияхс анализом остатков по разным группам товаров;

•     составление отчетов по накладным-переброса;

•     составление отчетов об объемах реализацийпо итогам месяца;

•     помощь в приемке и вывеске товара вмагазинах;

•     контроль наличия ценников на товаре,правильности развески товара, порядка в торговом зале и на складе 

Кассир-операционист,контролер-кассир

ПАО УКРБИЗНЕСБАНК 

 Обязанности:

•     прием коммунальных платежей от населения

•     осуществление проводок по платежам

•     пополнение счетов мобильных телефонов

•     составление отчетов в конце операционного дня

•     оформление валюто-обменных операций

•     контроль за правильностью оформления сшивов документов дня по национальной и иностранной валюте

 •      контроль правильности оформления книг учета денежной наличности

•     проведение ревизий кассы

•     составление графиков выходов сотрудников

•     составление заявок на канцтовары и хозтовары для нужд отделения

•     ведение переписки по всем служебным вопросам по электронной почте - заявки,

служебные записки и т. д

.•     консультирование клиентов по сопутствующей продукции

•     являлась ответственной за делопроизводство отделения (ведение дел, согласн

номенклатуре, составление описей и сдача документации в архив)

 Кассир

Донецкийфилиал КП Домотехника

Обязанности:кассовоеобслуживание клиентов магазин - оформление продажи товаров (прием и выдача

наличных денежных средств)

 Офис-менеджер

ЧПЛючия

 Вид деятельности предприятия : оптовая ирозничная торговля детскими игрушками, тюнинг автомобилей . 

Обязанности:

 •    прием, регистрация и распределение корреспонденции;

•     прием и регистрация звонков;

•     выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

•     частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия;

•     учет движения товаров по складу;

•     оформление договоров, писем;

•     работа с клиент-банком;

•     общение с клиентами - консультирование потелефону и в офисе;

•     работа с кассой, сдача денежнойналичности.

 Менеджер отдела сбыта

ООО"Торговый дом Харьковский жировой комбинат" 

Вид деятельности: оптовая и розничная торговляпродуктами питания.

Обязанности:

•     прием, регистрация и распределениекорреспонденции;

•     прием и регистрация звонков;

•     выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

•     частичное ведение бухгалтерского учетафилиала;

•     учет движения товаров по складу;

•     оформление договоров, писем;

•     общение с клиентами, продвижение товара нарынке региона;

•     работа с кассой.

 Оператор

ПКЧП"Атлант"

Обязанности:

•     выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

•     частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия (работа с авансовыми отчетами, оформление чековых книжек, ведение

приходной и расходной кассовых книг, предоставление данных для налогового

отчета бухгалтеру предприятия);

•     учет движения товаров по складу 

Офис-менеджер

Корпорация"Оскар" 

Вид деятельности предприятия: торговля ГСМ.

Обязанности:

•     прием и регистрация звонков;

•     выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

•     консультирование клиентов;

•     составление коммерческих предложений;

•     оформление договоров, писем;

•     продвижение товара на рынке региона

 Оператор

ПКЗАО"Союз 99" 

Обязанности:

•     учет движения товаров по складу;

•     оприходование товара, внесение в базуданных первичной бухгалтерской документации;

•     частичное ведение бухгалтерского учета предприятия  

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