Опыт удаленной работы:
- Написание статей (рерайт и копирайт) на бирже etxt.ru
- Прозвон по клиентской базе в Скайп и специальной программе.
коммуникабельная, ответственная,обязательная, быстро обучаема, пунктуальна, исполнительна
Компьютерные навыки
- уверенный пользователь ПК (MS Office,Internet, Qutlook Express, 1С-бухгалтерия (первичная документация));
- высокая скорость набора;
- опыт работы с оргтехникой
Образование: высшее
ДонбасскаяГосударственная Академия Строительства и Архитектуры(Макеевка, Украина)
Год окончания 1997
инженер-строительпо специальности водоснабжение, канализация, рациональное использование и
охрана водных ресурсов (диплом с отличием), Экологический ф-т
Курсы, тренинги, сертификаты
Межрегиональнаяакадемия Бизнеса и права им. Кручининой (Донецк)
Год окончания 2002
курсы по специальности бухгалтерский учет
Владение языками Английский- базовый
Опыт работы
Товаровед-ревизор
Сетьмагазинов "Baby boom"
Обязанности:
• проведение ревизий в магазинах сети;
• анализ остатков по магазинам;
• корректировка остатков путем выпискинакладных-переброса;
• составление отчетов о проделанных ревизияхс анализом остатков по разным группам товаров;
• составление отчетов по накладным-переброса;
• составление отчетов об объемах реализацийпо итогам месяца;
• помощь в приемке и вывеске товара вмагазинах;
• контроль наличия ценников на товаре,правильности развески товара, порядка в торговом зале и на складе
Кассир-операционист,контролер-кассир
ПАО УКРБИЗНЕСБАНК
Обязанности:
• прием коммунальных платежей от населения
• осуществление проводок по платежам
• пополнение счетов мобильных телефонов
• составление отчетов в конце операционного дня
• оформление валюто-обменных операций
• контроль за правильностью оформления сшивов документов дня по национальной и иностранной валюте
• контроль правильности оформления книг учета денежной наличности
• проведение ревизий кассы
• составление графиков выходов сотрудников
• составление заявок на канцтовары и хозтовары для нужд отделения
• ведение переписки по всем служебным вопросам по электронной почте - заявки,
служебные записки и т. д
.• консультирование клиентов по сопутствующей продукции
• являлась ответственной за делопроизводство отделения (ведение дел, согласн
номенклатуре, составление описей и сдача документации в архив)
Кассир
Донецкийфилиал КП Домотехника
Обязанности:кассовоеобслуживание клиентов магазин - оформление продажи товаров (прием и выдача
наличных денежных средств)
Офис-менеджер
ЧПЛючия
Вид деятельности предприятия : оптовая ирозничная торговля детскими игрушками, тюнинг автомобилей .
Обязанности:
• прием, регистрация и распределение корреспонденции;
• прием и регистрация звонков;
• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);
• частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия;
• учет движения товаров по складу;
• оформление договоров, писем;
• работа с клиент-банком;
• общение с клиентами - консультирование потелефону и в офисе;
• работа с кассой, сдача денежнойналичности.
Менеджер отдела сбыта
ООО"Торговый дом Харьковский жировой комбинат"
Вид деятельности: оптовая и розничная торговляпродуктами питания.
Обязанности:
• прием, регистрация и распределениекорреспонденции;
• прием и регистрация звонков;
• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);
• частичное ведение бухгалтерского учетафилиала;
• учет движения товаров по складу;
• оформление договоров, писем;
• общение с клиентами, продвижение товара нарынке региона;
• работа с кассой.
Оператор
ПКЧП"Атлант"
Обязанности:
• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);
• частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия (работа с авансовыми отчетами, оформление чековых книжек, ведение
приходной и расходной кассовых книг, предоставление данных для налогового
отчета бухгалтеру предприятия);
• учет движения товаров по складу
Офис-менеджер
Корпорация"Оскар"
Вид деятельности предприятия: торговля ГСМ.
Обязанности:
• прием и регистрация звонков;
• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);
• консультирование клиентов;
• составление коммерческих предложений;
• оформление договоров, писем;
• продвижение товара на рынке региона
Оператор
ПКЗАО"Союз 99"
Обязанности:
• учет движения товаров по складу;
• оприходование товара, внесение в базуданных первичной бухгалтерской документации;
• частичное ведение бухгалтерского учета предприятия