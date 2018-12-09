Ищу удаленную работу

Опыт удаленной работы:

Написание статей (рерайт и копирайт) на бирже etxt.ru

Прозвон по клиентской базе в Скайп и специальной программе.

коммуникабельная, ответственная,обязательная, быстро обучаема, пунктуальна, исполнительна

Компьютерные навыки

уверенный пользователь ПК (MS Office,Internet, Qutlook Express, 1С-бухгалтерия (первичная документация));

высокая скорость набора;

опыт работы с оргтехникой

Образование: высшее

ДонбасскаяГосударственная Академия Строительства и Архитектуры

(Макеевка, Украина)

Год окончания 1997

инженер-строительпо специальности водоснабжение, канализация, рациональное использование и

охрана водных ресурсов (диплом с отличием), Экологический ф-т

Курсы, тренинги, сертификаты

Межрегиональнаяакадемия Бизнеса и права им. Кручининой (Донецк)

Год окончания 2002

курсы по специальности бухгалтерский учет

Владение языками Английский- базовый

Опыт работы

Товаровед-ревизор

Сетьмагазинов "Baby boom"

Обязанности:

• проведение ревизий в магазинах сети;

• анализ остатков по магазинам;

• корректировка остатков путем выпискинакладных-переброса;

• составление отчетов о проделанных ревизияхс анализом остатков по разным группам товаров;

• составление отчетов по накладным-переброса;

• составление отчетов об объемах реализацийпо итогам месяца;

• помощь в приемке и вывеске товара вмагазинах;

• контроль наличия ценников на товаре,правильности развески товара, порядка в торговом зале и на складе

Кассир-операционист,контролер-кассир

ПАО УКРБИЗНЕСБАНК

Обязанности:

• прием коммунальных платежей от населения

• осуществление проводок по платежам

• пополнение счетов мобильных телефонов

• составление отчетов в конце операционного дня

• оформление валюто-обменных операций

• контроль за правильностью оформления сшивов документов дня по национальной и иностранной валюте

• контроль правильности оформления книг учета денежной наличности

• проведение ревизий кассы

• составление графиков выходов сотрудников

• составление заявок на канцтовары и хозтовары для нужд отделения

• ведение переписки по всем служебным вопросам по электронной почте - заявки,

служебные записки и т. д

.• консультирование клиентов по сопутствующей продукции

• являлась ответственной за делопроизводство отделения (ведение дел, согласн

номенклатуре, составление описей и сдача документации в архив)

Кассир

Донецкийфилиал КП Домотехника

Обязанности:кассовоеобслуживание клиентов магазин - оформление продажи товаров (прием и выдача

наличных денежных средств)

Офис-менеджер

ЧПЛючия

Вид деятельности предприятия : оптовая ирозничная торговля детскими игрушками, тюнинг автомобилей .

Обязанности:

• прием, регистрация и распределение корреспонденции;

• прием и регистрация звонков;

• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

• частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия;

• учет движения товаров по складу;

• оформление договоров, писем;

• работа с клиент-банком;

• общение с клиентами - консультирование потелефону и в офисе;

• работа с кассой, сдача денежнойналичности.

Менеджер отдела сбыта

ООО"Торговый дом Харьковский жировой комбинат"

Вид деятельности: оптовая и розничная торговляпродуктами питания.

Обязанности:

• прием, регистрация и распределениекорреспонденции;

• прием и регистрация звонков;

• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

• частичное ведение бухгалтерского учетафилиала;

• учет движения товаров по складу;

• оформление договоров, писем;

• общение с клиентами, продвижение товара нарынке региона;

• работа с кассой.

Оператор

ПКЧП"Атлант"

Обязанности:

• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

• частичное ведение бухгалтерского учетапредприятия (работа с авансовыми отчетами, оформление чековых книжек, ведение

приходной и расходной кассовых книг, предоставление данных для налогового

отчета бухгалтеру предприятия);

• учет движения товаров по складу

Офис-менеджер

Корпорация"Оскар"

Вид деятельности предприятия: торговля ГСМ.

Обязанности:

• прием и регистрация звонков;

• выписка бухгалтерских документов (счетов,налоговых и расходных накладных);

• консультирование клиентов;

• составление коммерческих предложений;

• оформление договоров, писем;

• продвижение товара на рынке региона

Оператор

ПКЗАО"Союз 99"

Обязанности:

• учет движения товаров по складу;

• оприходование товара, внесение в базуданных первичной бухгалтерской документации;

• частичное ведение бухгалтерского учета предприятия