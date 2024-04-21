Обработка,цветокоррекция,ретушь, замена фона

Здравствуйте! Я профессиональный ретушёр с опытом работы более 5 лет. Моя специализация - обработка и коррекция цвета фотографий, а также замена фона. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая фотография выглядела идеально и вызывала только положительные эмоции у зрителя. Я уверен в своих навыках и готов воплотить любую задумку клиента в жизнь. Если вам нужен качественный и профессиональный ретушёр, обращайтесь – я с удовольствием помогу вам создать идеальное изображение!