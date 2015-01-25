natashka5410

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Это оптимально с точки зрения Вашей защиты от интернет-мошенничества!
Два в одном: дипломированный юрист и опытный копирайтер.
Главными качествами, позволяющими мне отлично выполнять свою работу, считаю: языковую грамотность, чувство стиля и слога, умение находить и быстро обобщать нужную информацию даже по малознакомым темам и, конечно же, неисчерпаемое вдохновение.
Я готова работать с Вами над деталями задания, помочь определить первостепенные задачи, после чего решить их профессионально и оперативно.
Пишу все:
- копирайтинг, сео-копирайтинг, продающие тексты
- уникальный рерайт (глубочайший, на любую тему)
- новости, авторские статьи — увлекательно и информативно
- стихи, проза и «около» того
- отзывы и другие подобные вещи
- редактура и корректура текста
- нейминг, слоганы… и т. д.