natashka5410

СЛОВО — самый надежный инструмент манипуляции. Владею этим инструментом в совершенстве.

Пожалуйста, обращайтесь ко мне через Личные сообщения на этом сайте. И уже после нашей с вами переписки, при необходимости и договоренности, на почту.

Это оптимально с точки зрения Вашей защиты от интернет-мошенничества!

Два в одном: дипломированный юрист и опытный копирайтер.

Главными качествами, позволяющими мне отлично выполнять свою работу, считаю: языковую грамотность, чувство стиля и слога, умение находить и быстро обобщать нужную информацию даже по малознакомым темам и, конечно же, неисчерпаемое вдохновение.

Я готова работать с Вами над деталями задания, помочь определить первостепенные задачи, после чего решить их профессионально и оперативно.

Пишу все:

- копирайтинг, сео-копирайтинг, продающие тексты

- уникальный рерайт (глубочайший, на любую тему)

- новости, авторские статьи — увлекательно и информативно

- стихи, проза и «около» того

- отзывы и другие подобные вещи

- редактура и корректура текста

- нейминг, слоганы… и т. д.