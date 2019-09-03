QA Инженер (тестировщик)

Работаю тестировщиком 3 года. Основные обязанности:

- анализ технической документации (спецификации на английском языке);

- разработка тестовой документации (тест-сценарии,тест-кейсы);

- мануальное тестирование;

- знание основных технологий и методов тестирования;

- активная коммуникация с заказчиком;

- опыт работы с Bug Tracking Systems (Jira,Redmine);

- опыт работы по Agile методологии;

- знание протоколов обмена финансовой информацией(FIX, Sail);

Также есть опыть работы копирайтером. Люблю писать, переводить с английского на русский. Уровень английского языке Upper-Intermediate. Хорошо знаю офисные программы (Excel, Word, Power Point).