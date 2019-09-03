QA Инженер (тестировщик)
Работаю тестировщиком 3 года. Основные обязанности:
- анализ технической документации (спецификации на английском языке);
- разработка тестовой документации (тест-сценарии,тест-кейсы);
- мануальное тестирование;
- знание основных технологий и методов тестирования;
- активная коммуникация с заказчиком;
- опыт работы с Bug Tracking Systems (Jira,Redmine);
- опыт работы по Agile методологии;
- знание протоколов обмена финансовой информацией(FIX, Sail);
Также есть опыть работы копирайтером. Люблю писать, переводить с английского на русский. Уровень английского языке Upper-Intermediate. Хорошо знаю офисные программы (Excel, Word, Power Point).
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