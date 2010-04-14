Фролов Валерий Анатольевич

[email protected]

г. Санкт-Петербург

30.11.1964

Управление внедрением систем учета и планирования ключевых ресурсов предприятия (Microsoft Axapta, Navision). Логистика, финансы, CRM, продажи, внутрихолдинговый учет, корпоративная управленческая и бухгалтерская отчетность. Подбор команды проекты, экономия бюджета до 5 раз, за счет эффективной работы профессиональной команды фрилансеров. Гарантировано высокое качество и скорость внедрения проектов!

Образование:

Военная академия связи (высшее 1996, факультет автоматизации, специалист в области автоматизации;

Курсы Английского языка (2002 год) - Британский совет, 400 часов, уровень upper intermediate (навыки делового общения и переписки).

Опыт работы:

С октября 2007 года по настоящее время проект ERP на Microsoft Dynamics Axapta крупный агрохолдинг, 30 рабочих мест, разработка дизайна системы продаж, складской и транспортной логистики, обучение пользователей, управление изменениями, внутренними и внешними ресурсами, рисками, бюджетами. Подбор персонала IT отдела.

с мая по июль 2007 г. проектирование проекта управление продажами рекламы газеты "Деловой Петербург".

с августа 2007 по май 2007, занимался web+маркетингом, SEO, PHP-программированием шести порталов крупной туристической компании. Разработал концепции автоматизации всех офисов и внедрение ПО с системой online+бронирования. Завершено внедрение MS CRM dynamics 3.0.

С марта 2004 года по июль 2006 системный аналитик петербургского филиала (14 человек), крупной американской компании (около 400 человек). Поддержка финансового и системного программного обеспечения для внутренних и внешних клиентов компании. Обучение сотрудников. Анализ требований по развитию программного обеспечения, сопровождение, доработка и тестирование модулей ПО расчета зарплаты, знание общих принципов расчета зарплаты.

С мая 2003 года по март 2004 года инженер-программист, госучреждения центра технической реабилитации инвалидов при комитете социальной защиты. Разработка информационной системы технической реабилитации инвалидов (VB.NET + MSSQL2000). Контроль качества, экспертиза крупных информационных проектов государственного заказа, оказание консультационных услуг по антикризисному управлению .

С 1986 года по 2002 год служба в Вооруженных силах СССР и РФ: с 1996 по 2002 год – преподаватель кафедры автоматизации, Военно-медицинской академии. (Участие в разработке медицинских информационных систем, преподавание информатики)

Профессиональные навыки:

1. Знания в области корпоративных финансов, бухгалтерского и управленческого учета;

2. Знание теории тестирования программного обеспечения и подготовки документации;

3. Знание методологий и технологий разработки ПО и моделирования бизнес-процессов (UML, RUP). Навыки работы с Visual Studio 2005 team suite for software testers, MS Visio, MS Office, MS Project.

4. Администрирование сетей, серверов баз данных (MS SQL 2000-2005), почтовых, файловых серверов, active directory.

5. Участие в разработке концепции развития финансовых систем компании.

Личные качества:

Коммуникабельность, исполнительность, быстрая адаптация к изменениям и новой сфере деятельности, целеустремленность, уравновешенность, высокая способность к обучению, инициативность, доброжелательность, пунктуальность, требовательность к себе, креативное мышление, организаторские способности. Отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни.