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Гость
ne0n
ne0n
43 года
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
php + mysql
php + postgresql
Linux
html, css
PHP
MySQL
PostgreSQL
HTML
CSS
Linux
Отзывы заказчиков
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Гость
EOS
49 лет
США
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$5
10 баллов
18 лет назад
Скрипт
Всё Работает! Очень старателно сделал! И все проверил перед отдачей! Спасибо!
Толковый человек. Правильно формулирует тз. Приятно работать.
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