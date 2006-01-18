ne0n

Гость ne0n

 
43 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

php + mysql

php + postgresql

Linux

html, css

PHPMySQLPostgreSQLHTMLCSSLinux
Отзывы заказчиков
EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$5
10 баллов
18 лет назад
Скрипт
Всё Работает! Очень старателно сделал! И все проверил перед отдачей! Спасибо!
Толковый человек. Правильно формулирует тз. Приятно работать.
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