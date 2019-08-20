nechayel

Елена nechayel

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
SMM СММ администратор инстаграм

Думаете как привлечь новых клиентов и получать доход в Instagram, но не 

знаете как? 

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Instagram - это активно развивающаяся социальная сеть, более того это мощная бизнес-платформа. Разработчики данной сети всегда совершенствуют функциональность использования 

инстаграм аккаунта, что делает возможности для бизнеса в instagram шире с каждым днем! 

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Меня зовут Елена, я специалист по ведению и развитию аккаунтов, занимаюсь комплексным продвижением любого бизнеса в Instagram. Я многое знаю о построении бизнеса в instagram и помогу привлечь реальных клиентов, увеличить Ваш доход. 

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Я Вам помогу: 

- Качественно продвинуть аккаунт по многим аспектам 

- Сделать полный анализ Вашего аккаунта 

- Расширить клиентскую базу, что повысит Ваш доход 

- Грамотно выстроить контент, который привлечет клиентов 

- Настроить рекламу, которая привлечёт Вашу целевую аудиторию 

- Помогу сделать сайт для Вашего бизнеса 

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Немногие специалисты могут настраивать инстатаргет качественно и продуктивно! Я смогу Вам помочь, и Вы получите новый канал продаж для бизнеса! 