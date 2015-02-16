Добрый день!

Независимо от того, попали Вы на мою страничку потому что ищете дизайнера или же просто из любопытства, я рада, что Вы нашли минутку для того, чтобы познакомиться со мной поближе.

Мне 26 лет, последние 5 лет я живу и работаю в городе Самара.

За время работы дизайнером успела попробовать все, начиная от свадебных приглашений, заканчивая сайтами, но свое предпочтение все же отдаю графическому дизайну. Я всегда в поиске новых и интересных проектов, всегда за нестандартный подход и нестандартные решения.

И если существуют "дизайнеры полного цикла" со светлой головой, полной идей, то это я.