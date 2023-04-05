Дизайнер интерьера и 3D визуализатор

Приветствую)

Я дизайнер интерьера и 3D визуализатор.

Имею высшее архитектурное образование. Работаю в сфере дизайна интерьера 10 лет. Создаю дизайн-проект от обмеров до реализации. Помогаю с реализацией на всех стадиях ремонта. В дизайне ценю уникальность и функциональность, в стилях предпочитаю скандинавский и минимализм.

Предлагаю следующие услуги:

разработка планировочного решения

разработка концепции дизайна

разработка полного дизайн-проекта

3D визуализация

Сотрудничаю с дизайнерами в качестве 3D визуализатора и делаю рабочие чертежи для проектов.

Работаю в программах 3ds max, Corona render, ArchiCAD, Adobe Photoshop.