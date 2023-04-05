Дизайнер интерьера и 3D визуализатор
Приветствую)
Я дизайнер интерьера и 3D визуализатор.
Имею высшее архитектурное образование. Работаю в сфере дизайна интерьера 10 лет. Создаю дизайн-проект от обмеров до реализации. Помогаю с реализацией на всех стадиях ремонта. В дизайне ценю уникальность и функциональность, в стилях предпочитаю скандинавский и минимализм.
Предлагаю следующие услуги:
разработка планировочного решения
разработка концепции дизайна
разработка полного дизайн-проекта
3D визуализация
Сотрудничаю с дизайнерами в качестве 3D визуализатора и делаю рабочие чертежи для проектов.
Работаю в программах 3ds max, Corona render, ArchiCAD, Adobe Photoshop.
Портфолио
- Кухня10 просмотров
- Однокомнатная квартира10 просмотров
- Комната на мансардном этаже18 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#288