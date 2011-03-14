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Евгений
nelet
nelet
49 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Роман
romeo77
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Создать баннер для FOREX Rebate проекта
Очень хорошие банеры ! Свеживые , красивые , эмоциональные =) Молодец , поздравляю !
Четкое ТЗ, оплата в срок, все прекрасно:)
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Отзывы заказчиков
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