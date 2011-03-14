nelet

Евгений nelet

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

romeo77
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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Очень хорошие банеры ! Свеживые , красивые , эмоциональные =) Молодец , поздравляю !
Четкое ТЗ, оплата в срок, все прекрасно:)
Ответный отзыв