Для удалённой работы требуется веб-дизайнер, владеющий технологией Flash. Рассматриваются только те кандидатуры, которые присылают полное резюме и портфолио. Новички нам не нужны. Не тратьте своё время, если у Вас нет хотя бы трёх сайтов, которые создали Вы сами.

Качества, которыми Вы должны обладать: знание русского языка, грамотность, профессионализм, компетентность, коммуникабельность, креативность, инициативность, отсутствие амбиций.

0плата невысокая: за сайт-визитку примерно 50-70wmz.

Вы можете жить, где угодно. Мы будем рады сотрудничать с Вами, если Вы будете выполнять техническое задание в срок.