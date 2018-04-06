nepomnyashaya_

Перевод, тексты, ведение профиля
В настоящее время учусь в Сибирском государственном медицинском университете, являюсь кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, занимаюсь регулярно в зале. Владею английским языком на уровне intermidiate. Имею свой небольшой магазин в Инстаграме с настоящим шоколадом. Очень много интересов, которым отдаюсь с душой, со страстью и старанием, ведь только так могу сделать работу качественно и продуктивно ;)
Следовательно могу выполнять работу:
- перевод с английского на русский и с русского на английский ( общая тематика, медицина, спорт, пп, похудение)
- Ведение профиля в инстаграм
- Репетиторство: английский
- Написание текстов
- Хэндмэйд
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