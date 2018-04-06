nepomnyashaya_

Ирина nepomnyashaya_

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Перевод, тексты, ведение профиля

 В настоящее время учусь в  Сибирском государственном медицинском университете, являюсь кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, занимаюсь регулярно в зале. Владею английским языком на уровне intermidiate. Имею свой небольшой магазин в Инстаграме с настоящим шоколадом. Очень много интересов, которым отдаюсь с душой, со страстью и старанием, ведь только так могу сделать работу качественно и продуктивно ;)

Следовательно могу выполнять работу:

  • перевод с английского на русский и с русского на английский ( общая тематика, медицина, спорт, пп, похудение)
  • Ведение профиля в инстаграм
  • Репетиторство: английский
  • Написание текстов
  • Хэндмэйд
Возможно ваше предложение меня заинтересует даже если его нет в данном перечне:)

Спасибо, что уделили время просмотру моего профиля ;)