netstormonline

Веб разработчик интернет магазинов, backend developer, shopify designer

Full Stack Web Developer опыт ~ 15 лет

Полный цикл разработки:

Разработка дизайна/интерфейса - верстка - проектирование и создание архитектуры систем - разработка cms /crm - микросервисы - обвес на javascrypt - доработки и сопровождение

Пишу в основном на PHP7 - чистый и быстрый код для проектов любого уровня сложности (при необходимости с 0 и без использования фреймворков и прочего мусора если требуется максимальная чистота кода проекта и производительность)

Разработка и интеграция liquid магазинов для Shopify - 7 лет.

Верстка, само собой адаптивная под все типы устройств с CSS3 - легкая и чистая, с максимальными показателями pagespeed.

Основная специализация - интернет магазины - опять же хоть все с 0-ля под заказчика включая CMS любого уровня сложности, хоть любую из частей (дизайн, верстка и/или интеграция)

Текущий проект - разработка и имплементация дизайна и CMS для интернет магазина посуды shekel.com.ua, готовность 80%. Если интересуют подобные качественные интернет магазины - обращайтесь.