Жучков Станислав Андреевич, 1984 г.р.
постоянно проживаю в Москве более 20 лет.
Образование:
Неоконченное высшее ( ушел с 3-го курса МГТУ им. Баумана )
Знания:
C++, DirectX, pixel and vertex shaders up to 2.0,
WinAPI, STL.
Хорошая алгоритмическая база.
Есть опыт разработки на C#
Опыт работы:
суммарный опыт около 3-х лет, из них в игровой индустрии:
1. Sibilant Interactive, 1 год
Разработка игрового движка в качестве старшего программиста - 3 мес.
Работа с приобритенным middleware ( Reality Engine, Virtools Dev ) - дополнение,
модификация, новые технологии ( SpeedTree, Shadows, DeferredShading, Shaders );
2. Oxidis Developing Team, 8 мес
Разработка игрового движка, а именно программист 3Д-графики. Render Pipe-line,
Shaders, Terrain, Water, Sky, многое другое.
Дополнительно:
* Опыт работы в комманде ( 40 чел. )
* Опыт работы с чужим кодом
* Опыт подключения сторонних разработок к проекту
* Опыт создания различных шейдеров и эффектов
* Опыт написания плагинов для 3ds Max
В основном моя работа ориентирована на создание конечных схем рендеринга для
различных требований и условий конкретного проекта. Изменение имеющихся наработок.
Выбор наиболее оптимальных технологий и решений, подключение сторонних разработок.
Примеры кода, скриншоты или небольшие демки могу выслать по необходимости.