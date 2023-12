Жучков Станислав Андреевич, 1984 г.р.

постоянно проживаю в Москве более 20 лет.

Образование:

Неоконченное высшее ( ушел с 3-го курса МГТУ им. Баумана )

Знания:

C++, DirectX, pixel and vertex shaders up to 2.0,

WinAPI, STL.

Хорошая алгоритмическая база.

Есть опыт разработки на C#

Опыт работы:

суммарный опыт около 3-х лет, из них в игровой индустрии:

1. Sibilant Interactive, 1 год

Разработка игрового движка в качестве старшего программиста - 3 мес.

Работа с приобритенным middleware ( Reality Engine, Virtools Dev ) - дополнение,

модификация, новые технологии ( SpeedTree, Shadows, DeferredShading, Shaders );

2. Oxidis Developing Team, 8 мес

Разработка игрового движка, а именно программист 3Д-графики. Render Pipe-line,

Shaders, Terrain, Water, Sky, многое другое.

Дополнительно:

* Опыт работы в комманде ( 40 чел. )

* Опыт работы с чужим кодом

* Опыт подключения сторонних разработок к проекту

* Опыт создания различных шейдеров и эффектов

* Опыт написания плагинов для 3ds Max

В основном моя работа ориентирована на создание конечных схем рендеринга для

различных требований и условий конкретного проекта. Изменение имеющихся наработок.

Выбор наиболее оптимальных технологий и решений, подключение сторонних разработок.

Примеры кода, скриншоты или небольшие демки могу выслать по необходимости.