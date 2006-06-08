Образование - высшее.

Специальнось - информационная безопасность ТКС.

Знаю asm, c++, pascal, немного SQL, C# , Java и языки для Web - программиирования.

Cвободно программирую на Delphi, C++Builder, знаком с MS Visual Studio Net.

Имеется опыт работы с COM, DCOM, ADO.

В арсенале - большое количество проектов различной тематики и направленности - от простых баз данных ... до дизассемблера с разработкой собственных оригинальных алгоритмов и программирования железа (контроллеры PIC).