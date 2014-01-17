nftoshka

Антон Терентьев nftoshka

 
35 летРоссия/Бирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Видеодизайн • Рекламные ролики • Заставки • Видеомонтаж

Опыт работы на телевидении: 5 лет

- - - - - - - - - - - -

skype: nftoshka

email: [email protected]

+79371578176

Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
от $10
нет рейтинга