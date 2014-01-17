Видеодизайн • Рекламные ролики • Заставки • Видеомонтаж
Опыт работы на телевидении: 5 лет
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skype: nftoshka
email: [email protected]
+79371578176
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Портфолио
- Weekendmedia121 просмотр
- Анонс "Медиа-Штурма"138 просмотров
- Авто-Транс150 просмотров
- SpaceArk превью для сайта160 просмотров
- SpaceArk.ru129 просмотров
- Arctic Express for WildWild production136 просмотров
- Не теряй времени, занимайся спортом!168 просмотров
- Заставка телепередачи "Территория"153 просмотра
- Pre-roll Китайская еда в коробочках233 просмотра
- StreetBall 2012 Birsk136 просмотров
Видеомонтаж
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