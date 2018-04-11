Работа на результат

Если Вашей компании требуется специалист, имеющий опыт в постановке и внедрении управленческого учета с нуля, системы бюджетирования и планирования, расчете консолидированной управленческой чистой прибыли, расчете финансовых моделей, написании бизнес планов, совершенствовании системы управления финансовыми потоками, контроле за целевым использованием денежных средств, а также оптимизации налогообложения, прошу рассмотреть мою кандидатуру.

Мои сильные стороны: работа на результат, люблю работать в режиме многозадачности, люблю обрабатывать большие объемы информации, эксперт в Excel, с ПО на "ты".