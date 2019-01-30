Разработка и ведение сайтов и систем сайтов

1. Вэб-программирование: php - mysql, HTML - javascript - CSS - уникальный код vip-сайтов, верстка под любой предложенный дизайн, административные страницы сайта. Эффективная разработка уникальных модулей сайта. Опыт работы - более 13 лет. Обоснование не использования конструкторов сайта в качестве cms, - только уникальный код.

2. Продвижение сайтов в Yandex и Google: комплексный и индивидуальный подход для выведение сайта на высокий уровень траста и позиций по его семантическому ядру. Гарантированный рост посещаемости целевой аудитории. Опыт работы - более 5 лет.

3. Написание текстов для сайта - высокопрофессионально, эффективно для продвижения в поисковиках. Высокие навыки написания художественного и профессионального текста, тематических статей с анализом данных и обобщением.

4. Дизайн сайта - проверенное взаимодействие с профессиональным дизайнером или собственное решение (в том числе заказ в студии).

5. Психология маркетинга, привлечения внимания к сайту - профессиональные навыки.

6. Профессиональная фотосъемка материалов для сайта и его фото-галерей (которые так же представляются в виде модулей).

7. Выделенный сервер для тестирования и размещения сайта. Результат будет виден до окончательной публикации сайта под выбранным доменом.

Фактически все перечисленное означает полное ведение всех необходимых работ для создания, развития и продвижения сайта - на оптимальном уровне и исходя из текущих условий и особенностей сайта.

В сравнение с другими разработчиками сайтов - выигрыш в сроках, цене при высоком качестве уникального сайта (а не шаблонного конструктора), который поддерживается легче и позволяет развивать эффективнее, чем шаблонные cms. Сопоставление: дешевые сосиски - это даже не соски, а подделка под мясо, так что если предлагается сделать сайт за 10 тыс - значит дешевая сосиска со всеми последующими неприятностями.

Порядок взаимоотношений предлагается следующий:

Вы определяете задачу, получаете предварительную оценку стоимости реализации, проект конкретизируется и согласуется в виде ТЗ, после оплаты 20% стоимости, он выполняется в согласованный срок, вами проводится тестирование, бесплатно исправляются замеченные неожиданности. Затем возможно согласование дальнейшей поддержки, развития и продвижения.

Пример результата естественного продвижения сайта, без использования "черных" методов: позиции сайта по высоко востребованным запросам.