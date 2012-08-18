night_sky

Анна Андреева night_sky

 
38 летРоссия/Чита
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Делай, что нужно и не будет проблем!

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel. Свободное владение русским языком, средний уровень знания английского языка.

Личные качества: ответственность, организованность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, быстрая обучаемость.

Опыт в выполнении студенческих работ - два года.

Отзывы заказчиков
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
0 баллов
11 лет назад
Набор текста в TeXnicCenter
Сорвала срочный проект, пообещав по истечении установленного срока, что работу все-таки сделает. В итоге дважды сорвала проект. На связь не выходит. Не рекомендую!