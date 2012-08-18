Делай, что нужно и не будет проблем!
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel. Свободное владение русским языком, средний уровень знания английского языка.
Личные качества: ответственность, организованность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, быстрая обучаемость.
Опыт в выполнении студенческих работ - два года.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$7
0 баллов
11 лет назад
Сорвала срочный проект, пообещав по истечении установленного срока, что работу все-таки сделает. В итоге дважды сорвала проект. На связь не выходит. Не рекомендую!