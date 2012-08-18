Делай, что нужно и не будет проблем!

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel. Свободное владение русским языком, средний уровень знания английского языка.

Личные качества: ответственность, организованность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, быстрая обучаемость.

Опыт в выполнении студенческих работ - два года.