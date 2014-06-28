Корректура и редактура текстов, рерайтинг, расшифровка аудио- и видеозаписей

Ответственна, пунктуальна, умею трудиться в авральном режиме, есть опыт работы с большим объемом информации.

Стаж - около 5 лет.

Работала корректором текстов в информационном интернет-агентстве (г. Екатеринбург), корректором-редактором ежемесячного научного аграрного журнала объемом 80-100 полос формата А4, имею опыт верстки, корректуры и редактуры книг (учебная и методическая литература).

Расшифровывала аудиозаписи защит диссертаций.

Буду рада взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству!